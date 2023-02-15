Ветераны нацистской дивизии "Эдельвейс", чьё название президент Украины перенял для 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, в своё время "не раздумывая вздёрнули бы еврея Владимира Зеленского на первом же суку". Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил политолог Руслан Бальбек, комментируя крайне неудачный выбор названия для одного из подразделений украинской армии.

По словам нашего собеседника, украинское руководство уже в открытую "кланяется нацистам" и всячески пропагандирует эту идеологию. Бальбек даже поинтересовался, а не набил ли "главный еврей Украины" в лице Зеленского татуировку в виде свастики.

"Думаю, скоро в украинской армии появятся зондеркоманды, а там и до дивизии "Адольф Гитлер" недалеко. "Самый могущественный еврей", как называют Зеленского, решил взять эмблемы тех, кто его соплеменников на дух не переносил. История жестоко смеётся над теми, кто забыл её. Наверное, узники концлагеря и на том свете зубами скрипят, видя, как еврей лижет сапоги нацистской идеологии", — отметил политолог.