Кириенко заявил, что НАТО ведёт информационную войну против подрастающего поколения РФ

НАТО ведёт информационно-психологическую войну против России, особенно подрастающего поколения. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, кроме боевых действий на Украине, которую Запад накачивает вооружением, против Москвы ведётся и беспрецедентная экономическая борьба.

"Есть ещё одна война — информационно-психологическая, и мы должны понимать, что она будет самой длинной, потому что её целями будет подрастающее поколение", — отметил он на общероссийском семинаре для команд региональных волонтёрских штабов.