Кириенко призвал глав муниципалитетов усилить поддержку семей участников СВО

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился к главам муниципалитетов с просьбой усилить поддержку семей участников спецоперации. Об этом он заявил на марафоне "Муниципальный диалог" Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

"У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников СВО без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои — все участники специальной военной операции", — сказал Кириенко.

Этим вопросом уже занимаются многие фонды, а также чиновники на региональном и федеральном уровнях, но "лучше вас людей никто не знает", пояснил он. Кириенко добавил, что нужно каждый день заглядывать к семьям военных и уточнять, "чем ещё мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают".