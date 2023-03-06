Волонтёры "Мы вместе" поздравили с 8 Марта женщин-медиков Петербурга

"Мы хотим поздравить всю больницу Святого Георгия с прекрасным женским днём 8 Марта, чтобы вы не грустили, что этот день вы, возможно, встретите на боевом дежурстве. Мы надеемся, что такой маленький приятный бонус поднимет вам настроение, что о вас помнят, что медицинские работники, особенно в наше время, такое сложное, одни из самых главных людей и без вас было бы действительно сложно", — обратились волонтёры к медикам и вручили им цветы и подарки.