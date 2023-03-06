Волонтёры "Мы вместе" поздравили с 8 Марта женщин-медиков Петербурга
Волонтёры Всероссийского движения "Мы вместе" поздравили медицинских работников Санкт-Петербурга с наступающим Международным женским днём.
Волонтёры "Мы вместе" поздравили с 8 Марта женщин-медиков Петербурга. Видео © "Мы вместе"
"Мы хотим поздравить всю больницу Святого Георгия с прекрасным женским днём 8 Марта, чтобы вы не грустили, что этот день вы, возможно, встретите на боевом дежурстве. Мы надеемся, что такой маленький приятный бонус поднимет вам настроение, что о вас помнят, что медицинские работники, особенно в наше время, такое сложное, одни из самых главных людей и без вас было бы действительно сложно", — обратились волонтёры к медикам и вручили им цветы и подарки.
Также волонтёры поздравили сотрудниц городской станции скорой медицинской помощи № 5 и Мариинской больницы.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил женщин-медиков республики с 8 Марта, назвав их настоящими героинями Донбасса. Руководитель региона отметил, что "каждый день эти милые дамы творят чудеса, спасая жизни защитников нашей Родины и мирных граждан".