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6 марта, 16:05

Волонтёры "Мы вместе" поздравили с 8 Марта женщин-медиков Петербурга

Волонтёры Всероссийского движения "Мы вместе" поздравили медицинских работников Санкт-Петербурга с наступающим Международным женским днём.

Волонтёры "Мы вместе" поздравили с 8 Марта женщин-медиков Петербурга. Видео © "Мы вместе"

"Мы хотим поздравить всю больницу Святого Георгия с прекрасным женским днём 8 Марта, чтобы вы не грустили, что этот день вы, возможно, встретите на боевом дежурстве. Мы надеемся, что такой маленький приятный бонус поднимет вам настроение, что о вас помнят, что медицинские работники, особенно в наше время, такое сложное, одни из самых главных людей и без вас было бы действительно сложно", — обратились волонтёры к медикам и вручили им цветы и подарки.

"Вы — источник вдохновения": Онищенко тепло поздравил россиянок с наступающим 8 Марта

"Вы — источник вдохновения": Онищенко тепло поздравил россиянок с наступающим 8 Марта

Также волонтёры поздравили сотрудниц городской станции скорой медицинской помощи № 5 и Мариинской больницы.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил женщин-медиков республики с 8 Марта, назвав их настоящими героинями Донбасса. Руководитель региона отметил, что "каждый день эти милые дамы творят чудеса, спасая жизни защитников нашей Родины и мирных граждан".

Обложка ©

"Мы вместе"

Никита Никонов
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