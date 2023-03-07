Кинолог рассказал, как 8 Марта может стать совсем непраздничным днём для собаки
Кинолог Голубев заявил, что срезанные на 8 Марта цветы могут привести к отравлению собаки
Международный женский день может стать крайне неприятным праздником для вашей собаки, ведь срезанные цветы или многочисленные сладости могут привести к её отравлению или же другим неприятным последствиям. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Многие дома наполняются ароматом цветов во время празднования Международного женского дня, в этот момент важно помнить и о том, что некоторые срезанные растения могут привести к отравлению вашей собаки. Внимательно изучайте те растения, которые вы ставите на досягаемом уровне для питомца, например, символ праздника — тюльпан — может привести к отравлению собаки", — заметил Голубев.
Для того чтобы в организме вашего питомца не оказалось ничего лишнего, нужно ограничить доступ для него к цветам, а также изначально заниматься обучением собаки. Кроме того, Голубев перечислил опасные для животного растения. Например, если ваш пёс съест букет тюльпанов, то у него может начаться рвота, слюноотделение, вялость и диарея, будут повреждены слизистая рта и пищевод питомца.
Настоящим ядом для собак могут стать сладости, которые также активно дарят на 8 Марта. Всё из-за теобромина, который накапливается в организме хвостатого питомца, влияя на работу его ЖКТ, сердца и нервной системы. В больших же количествах это приведёт к расстройству желудка, диарее и рвоте.
Ранее же Лайф рассказывал своим читателям, какие породы собак можно назвать самыми тихими.
Shutterstock