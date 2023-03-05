Названы самые тихие породы собак

Громкость собак чаще всего определяется их воспитанием, однако есть несколько пород, которые ведут себя достаточно тихо. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Среди таких он назвал басенджи. Представители этой породы лают редко, ведь они общаются между собой и с людьми с помощью урчания, вздохов, фырканья и звуков, напоминающих сдавленный смех или тихое ворчанье. Однако они очень активны и у них сильно выражен охотничий инстинкт, указал Голубев. Также спокойной и благородной собакой является дирхаунд, или шотландская оленья борзая. Эти умные и терпеливые питомцы отлично ладят с детьми и не станут лаять по любому поводу. Дирхаунд также обладает сильным охотничьим инстинктом.

"Манера поведения собаки, безусловно, зависит от воспитания. Даже самый общительный и непоседливый пес может вести себя скромно и воспитанно в руках умелого собаковода", — пояснил Голубев в беседе с РИА "Новости".

Те, кто не желает просыпаться от лая собаки или требований ласки и внимания, стоит присмотреться к породе салюки. Они предпочитают находиться в тишине и уединении, прерывая их только желанием погоняться за дичью. Кроме того, подходящими для тишины могут стать и выведенные для охоты на полевую дичь и для бега грейхаунды. Это добродушные и одновременно азартные охотники, объяснил специалист.