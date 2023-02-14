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14 февраля, 11:26

Кинолог рассказал, умеют ли собаки любить

Кинолог Голубев: Собаки могут испытывать любовь

Некоторые владельцы собак уверены в том, что животное умеет любить, и это неудивительно. Многие хоть раз в жизни слышали истории о невероятной преданности четвероногих и, конечно, помнят известный фильм о Хатико — "самом верном друге". Действительно ли питомцы могут любить, рассказал в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Конечно, нельзя сравнивать чувства людей и чувства собак, всё же социальное поведение человека гораздо сложнее. Но некоторые вещи действительно напоминают нам наше поведение. Собаки, конечно, умеют любить по-своему, если говорить об этом на языке человеческих чувств и эмоций. Они умеют жертвовать собой ради человека или сородичей, проявлять внимание к противоположному полу", — объяснил он.

Кинолог отметил, что, безусловно, собаки могут проявлять эмоции, но к ним более применим термин "привязанность", нежели "любовь". Специалист подчеркнул, что эти эмоции даны для продолжения рода.

Собаки испытывают эти чувства к другому животному, но в большей степени это обусловлено инстинктами. Что касается их хозяев, то к ним они скорее испытывают чувство преданности, сравнимое с любовью и привязанностью. Кинолог пояснил, что преданность возникает не только из-за заботы человека о маленьком друге, а за счёт связи, возникающей во время совместного времяпрепровождения.

Голубев также напомнил, что собаки способны испытывать радость, гнев, страх и даже удивление. Отличие от людей в таком случае лишь в том, что человек способен их осмыслять, а питомец — нет.

"Если считать, что любовь это радость общения, привязанность и преданность, то смело можно утверждать, что собаки умеют любить и с большим энтузиазмом демонстрируют это хозяину или другим животным", — подчеркнул кинолог.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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