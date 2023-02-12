Кинолог объяснил, как распознать болезнь у собаки

Собаки сообщают хозяевам о проблемах со здоровьем посредством языка тела. Каждому собаководу нужно научиться понимать его. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Собаки не могут сказать, что у них что-то болит — они делают это с помощью своего языка поз, голоса, движений. Собаководу важно понимать язык тела животного и грамотно интерпретировать каждый сигнал питомца, чтобы не упустить что-то важное", — объяснил Голубев РИА "Новости".

По словам эксперта, от умения хозяина читать язык тела собаки "будет зависеть и быстрое реагирование на проблемы со здоровьем, и успешное общение с животным". Так, при болях четвероногий друг может начать скулить, лаять, вести себя тревожно. Темперамент питомца может кардинально поменяться: очень активная собака станет вялой и безынициативной, и наоборот. Признаками заболевания могут послужит социальная замкнутость или постоянное вылизывание какого-нибудь участка на теле. А также рычание, скуление, острая реакция на приближение или касание, отказ от прогулок и развлечений, смена пищевых привычек или вовсе исчезновение аппетита.

"Можно заметить, что у собаки изменилось дыхание: оно затруднённое или учащённое, более поверхностное или глубокое. Кроме того, у питомца может повыситься частота сердечных сокращений. Если причины очевидные, вы сможете разглядеть рану, какие-либо проблемы с глазами, ушами, лапами или пастью", — добавил Голубев.

Если есть подозрения, что собака заболела, нужно провести визуальный осмотр, проверить её от кончика хвоста до носа. Можно обнаружить рану на лапе или выяснить, что питомца беспокоят зубные боли. Затем надо обратиться в ветеринарную клинику и рассказать о своих наблюдениях. Разобраться в истинных причинах состояния собаки может только специалист, заключил Голубев.