Как определить: вы кошатник или собачник, исходя из черт характера

Почему одни любят собак, а другие без ума от кошек? Такая ли большая разница в том, какое домашнее животное себе завести. Социологи, учёные и психологи долго изучали поведение собачников и кошатников и наконец-то смогли назвать главные отличия в поведении. Если всё ещё сомневаетесь, какого из четвероногих друзей привести в дом, то вот несколько типичных черт характера как любителей мурлыкающих, так и гавкающих. Кстати, всех любителей кошек объединяет одна черта. Угадаете какая?

В чём главные отличия характеров любителей кошек и любителей собак? Фото © Unsplash

Кошки и собаки — какие они?

Котик говорит "мяу-мяу"

Эти гордые и красивые животные от большинства животных отличаются своим восприятием мира. Индивидуалисты и одиночки. Тот хищник, который будет часами сидеть и выжидать жертву. А ещё кошки обычно не живут в стаях, поэтому понятия "хозяин" или "вожак" у них отсутствует. Однако это не значит, что, если заведёте котёнка, он будет от вас шарахаться и никак не взаимодействовать. Всё зависит от индивидуального характера пушистика, а ещё от породы. Давно уже были выведены очень социальные котики, которые не представляют себя без человека рядом и ходят за ним как хвостик.

Котики — животные самодостаточные, но это не значит, что они не любят своего хозяина. Фото © Unsplash

Собачка говорит "гав-гав"

Добродушные, но отважные социальные животные, которые привыкли быть в стае. У собак своя иерархия, поэтому, если в семье, где живёт собака, больше одного человека, относиться к хозяевам питомец будет по-разному. Просто потому, что в глазах пёсика истинным вожаком может быть кто-то один. Эти четвероногие любопытны и активны, по ночам спят вместе со своим человеком, а с утра уже жаждут оказаться на утренней пробежке. Некоторые предвзято считают, что большинство собак агрессивны. На самом деле всё зависит от дрессировки и условий, в которых животное росло. Большие зубы и громкий лай ещё не признак, что перед вами какой-то монстр.

Собаки активны и социальны. Они живут стаями и считают своего человека самым главным вожаком. Фото © Unsplash

Чем отличаются кошатники от собачников?

Вот несколько главных различий в поведении людей в зависимости от выбранного питомца

1. Кошатники чаще всего люди более выборочные, со своим кругом общения, бывают немного закрытыми личностями и даже интровертами. Собачники же, наоборот, более социальны. Они именно те люди, которые остановят вас на улице спросить время, а потом заболтают. Люди с пёсиками чаще находят себе большие компании друзей и круг знакомых у них тоже шире.

2. Удивительно, но собачники склонны управлять, манипулировать и идти по головам. Всё дело в привычке. Их питомцы — животные, которым требуется дрессировка, постоянные команды к действиям. Поэтому и личность, живущая с собакой, к людям станет относиться так же. То есть пытаться контролировать каждый шаг. Кошатники же, насмотревшись на поведение своих пушистых комочков, обычно более самодостаточные личности, действующие исключительно в своих интересах. Они просто делают то, что хотят, хотя в большинстве случаев и стараются не задеть чувства других людей.

3. Кошатники требовательные и часто перфекционисты, немного скептики. Зато людей, живущих с собаками, можно назвать более сострадательными. Невозможно устоять перед взглядом своего хвостатого, когда тот выпрашивает вкусняшку. Но то, что владельцы псов такие прямо добродушные, — миф. Они чаще проверяют информацию и не верят на слово.

Кошатники чаще более замкнуты, ценят собственный комфорт. Собачники любят командовать другими и имеют широкий круг знакомых. Фото © Unsplash

Интересный факт про всех тех, у кого дома живёт котик

Наверняка вы замечали, что в большинстве фильмов или книг у антагониста либо нет животных совсем, либо есть и это обязательно представитель кошачьих. Это не просто совпадение и клише. Учёные выяснили: большая часть любителей усатых-полосатых склонны к депрессиям, перепадам настроения и интровертности. А ещё эти люди чаще других страдают от невротических и психологических недугов.

Что можно сказать о вашем характере, если вы:

1. Обожаете котиков и завели себе уже 39

Люди-кошатники чаще других показывают себя с творческой стороны. Они более чувствительны, отлично различают оттенки эмоций и в целом наделены развитой интуицией. Жизнь с мяукающими пушистиками награждает характер человека ещё и такими качествами, как любовь к тишине и гармонии. Вы не слишком активны физически, а при выборе досуга предпочтёте шумному клубу уютный вечер наедине со второй половинкой или поход в картинную галерею.

Хозяева собак занимаются сексом чаще, а вот кошатники любят флиртовать. Фото © Unsplash

2. Не представляете жизни без утреннего лая на будильник

Первое, что можно сразу сказать про людей, которые заводят себе собаку, — они боятся одиночества. Из-за активной социальной позиции пёсика тот со временем перестаёт считаться в глазах человека просто питомцем. Хозяева начинают видеть члена семьи. Также люди с этими животными чаще занимаются спортом, экстравертны и очень громкие. Именно таких личностей называют "душой компании". Бонусом — любители собак чаще хотят заниматься сексом, в отличие от тех, кто забрал домой мурчалку. Кошатникам больше нравится флиртовать и дразнить, но не переходить к непосредственному интиму.