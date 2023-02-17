Собака — друг ребёнка: 6 любвеобильных пород пёселей, известных как лучшие мохнатые няньки

Завести собаку — значит научить ребёнка ответственности, подарить ему идеального и верного друга. Пёсель поможет малышу чувствовать себя увереннее, перебороть комплексы, страхи и даже укрепить здоровье. Опираясь на характер свой и чада, присмотритесь к породам более или менее активным.

Золотистый ретривер

Считается, что именно золотистый ретривер — лучшая собака для детей. Фото © Unsplash / Richard Burlton

Этих здоровяков даже и не подумаешь назвать опасными — большие и пушистые, красивые собаки. Золотистый ретривер считается одной из самых любвеобильных до детей пород. Несмотря на то что когда-то пёсики были выведены для охоты, характер у них мягкий и покладистый. Это добрые и активные, внимательные создания, которые с радостью присмотрят за детьми.

Бордер-колли

Из-за инстинктов бордер-колли примется буквально пасти ваше чадо и никогда не оставит ребёнка одного. Фото © Unsplash / Anna Dudkova

Пёсик одной из самых знаменитых пород-пастушек станет прекрасным компаньоном для ребёнка. Из-за инстинкта колли будет по пятам следовать за чадом и лаем предостерегать об опасности. Возможно, для совсем малышей такой четвероногий приятель покажется слишком большим, а вот для детей от 10 лет станет лучшим другом.

Мопс

Жизнерадостный и активный мопс — тоже отличный вариант собаки для ребёнка. Фото © Unsplash / Mink Mingle

Добрые, послушные, но немного упрямые животные. Особенность породы в том, что мопсы активные и игривые лишь какое-то время. Потом им срочно нужно полежать на диване и подремать, "заряжаясь". И, кажется, это идеальный питомец для маленького ребёнка. Пока малыш и собака на дневном сне, вы найдёте время на отдых и для себя.

Кинг-чарльз-спаниель

Из-за своей терпеливости пёсели породы кинг-чарльз-спаниель идеально подходят семьям с детьми. Фото © Unsplash / Ralf Sauter

Красивое и по-королевски терпеливое животное найдёт место в семье с новорождённым. Эта собака обладает в меру спокойным и игривым характером, но требует активных прогулок, чтобы не устраивать погром в квартире. С детьми ладит быстро, как и привязывается к ним. Единственный минус — кинг-чарльз-спаниеля нельзя надолго оставлять одного. Для такой собаки одиночество сродни пытке.

Шотландский сеттер

Немного ленивые сеттеры — неплохой вариант собаки для семьи, в которой растут дети. Фото © Wikipedia

Если вы искали собаку крупной породы, но не слишком активную, обратите внимание на шотландского сеттера. Такой питомец отлично чувствует себя в семье с детьми, присматривая за ними и играясь. Добрый нрав преданного пушистика очарует как малыша, так и подростка, и ваше чадо обретёт верного друга.

Бигль

Дружелюбный бигль будет в прекрасных отношениях не только с другими четырёхлапыми обитателями дома, но и станет верным приятелем малышу. Фото © Unsplash / Marliese Streefland

Пожалуй, более дружелюбной породы собак и не найти. Этот среднего размера питомец обязательно поладит с другими обитателями дома или квартиры, будь то грызуны, птицы, кошки или пёсики. Ласковый, энергичный и игривый бигль влюбит в себя малыша и станет его верным напарником по шалостям.