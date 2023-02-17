Молодые семьи из Санкт-Петербурга могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

В Санкт-Петербурге молодые супружеские пары могут получить сертификат молодожёнов, который позволит оценить репродуктивную функцию обоих партнёров. Об этом рассказала акушер-гинеколог СПб ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" Екатерина Фалитнова.

Благодаря сертификату новоиспечённые супруги могут бесплатно пройти обследование и сдать анализы у профильных специалистов. Есть возможность посетить и врача-генетика.

"Люди будут понимать, какие есть риски тех или иных заболеваний, какие меры они могут принять для того, чтобы минимизировать риски развития заболеваний", — сказала она в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в СПб ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" и предоставить копию свидетельства о заключении брака и паспорта супругов. Важное условие — нужно иметь временную или постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге.