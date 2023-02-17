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17 февраля, 12:45

Молодые семьи из Санкт-Петербурга могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

Акушер Фалитнова рассказала о возможности для молодожёнов пройти бесплатное обследование

В Санкт-Петербурге молодые супружеские пары могут получить сертификат молодожёнов, который позволит оценить репродуктивную функцию обоих партнёров. Об этом рассказала акушер-гинеколог СПб ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" Екатерина Фалитнова.

Благодаря сертификату новоиспечённые супруги могут бесплатно пройти обследование и сдать анализы у профильных специалистов. Есть возможность посетить и врача-генетика.

"Люди будут понимать, какие есть риски тех или иных заболеваний, какие меры они могут принять для того, чтобы минимизировать риски развития заболеваний", — сказала она в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

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Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в СПб ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" и предоставить копию свидетельства о заключении брака и паспорта супругов. Важное условие — нужно иметь временную или постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге.

Ранее Лайф писал о том, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России повышенный туристический кешбэк для молодожёнов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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