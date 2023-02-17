Роскомнадзор готов обсудить полную блокировку Twitch в России

Роскомнадзор готов обсуждать вопрос о полной или частичной блокировке стриминговой платформы Twitch. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев в рамках круглого стола "Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза" в Общественной палате РФ.

"Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьёзной ответственности и принять более серьёзные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо блокировки частичной. Но мы на самом деле услышали это. Мы готовы это обсуждать", — сказал он.

По словам Зайцева, к подобным решениям следует подходить взвешенно, оценивать в том числе риски, существующие для российских блогеров, которые пользуются данной платформой. Он также напомнил, что Twitch в 2022 и 2023 годах был привлечён к административной ответственности на общую сумму порядка 21 миллиона рублей за неудаление противоправного контента.