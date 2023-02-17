Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 13:03

Роскомнадзор готов обсудить полную блокировку Twitch в России

Роскомнадзор готов обсуждать вопрос о полной или частичной блокировке стриминговой платформы Twitch. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев в рамках круглого стола "Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза" в Общественной палате РФ.

"Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьёзной ответственности и принять более серьёзные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо блокировки частичной. Но мы на самом деле услышали это. Мы готовы это обсуждать", — сказал он.

По словам Зайцева, к подобным решениям следует подходить взвешенно, оценивать в том числе риски, существующие для российских блогеров, которые пользуются данной платформой. Он также напомнил, что Twitch в 2022 и 2023 годах был привлечён к административной ответственности на общую сумму порядка 21 миллиона рублей за неудаление противоправного контента.

Суд оштрафовал блогера и экс-футболиста Евгения Савина за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал блогера и экс-футболиста Евгения Савина за дискредитацию ВС РФ

Ранее в РФ призвали привлечь Крида и Хованского к уголовной ответственности за рекламу казино. Как отметила директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, необходимо внести соответствующие поправки на законодательном уровне. Всего в списке числятся 15 блогеров, которых общественники требуют привлечь к ответственности.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • twitch
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров