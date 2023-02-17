Суд оштрафовал блогера и экс-футболиста Евгения Савина за дискредитацию ВС РФ

Спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (Красава) оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17 февраля 2023 года Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе суда.

К слову, судебное заседание проходило без блогера, так как в апреле 2022 года он уехал из РФ. По данным из открытых источников, сейчас 38-летний спортсмен живёт на Кипре.