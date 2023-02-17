В РФ призвали привлечь Крида и Хованского к уголовной ответственности за рекламу казино

Лига безопасного Интернета предложила привлечь блогеров к уголовной ответственности за незаконную рекламу. Об этом сообщила директор организации Екатерина Мизулина в ходе круглого стола в Общественной палате РФ "Осторожно: опасно! Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза" с представителями ФАС, Роскомнадзора и МВД. Мероприятие транслируется в соцсети "ВКонтакте".

По словам Мизулиной, многие блогеры создают отдельные телеграм-каналы для рекламы казино и приглашают туда аудиторию, чтобы не получить бан в основной социальной сети. Каждый из них имеет уникальную реферальную ссылку, по которой получает 50% от проигранных денег подписчиков.

"Мы полагаем, что необходимо внести поправки на законодательном уровне, так как на данный момент закон предусматривает очень низкие штрафы для физлиц и юрлиц за рекламу онлайн-казино. <...> Закон должен предусматривать штраф, но при повторном нарушении ответственность должна быть существенной, вплоть до уголовной", — сказала она.

По словам Мизулиной, нынешний размер штрафа очень маленький по сравнению с прибылью блогеров, которая достигает 120–200 миллионов рублей за подобную рекламную кампанию. Так, Лига составила список из 15 блогеров, которых нужно привлечь к ответственности. В перечь входят Егор Крид, Илья Мэддисон, Юрий Хованский и Андрей (Mellstroy) Бурим. Общественники намерены написать заявления с просьбой принять меры и направить их в ведомства. В списке нарушителей также Buster (настоящее имя Вячеслав Леонтьев), Paradeevich (Александр Парадеев), Strogo (Иван Шурпатов), Роман Мокривский и Александр Зубарев.