Синоптик рассказал, каким регионам на 8 марта ждать тепло

В Международный женский день тёплая погода порадует жителей Приморского края и юга европейской России. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во Владивостоке 8 марта до 10 градусов тепла и на юге европейской России, конечно же, тоже температура заметно подрастёт, она будет в диапазоне от 10 до 15 градусов. Это касается и Ростова-на-Дону, и Крыма, и Краснодарского края", — сообщил синоптик.