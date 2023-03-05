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5 марта, 05:14

Синоптик рассказал, каким регионам на 8 марта ждать тепло

Вильфанд: Теплее всего 8 марта будет в Приморском крае и на юге европейской России

В Международный женский день тёплая погода порадует жителей Приморского края и юга европейской России. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во Владивостоке 8 марта до 10 градусов тепла и на юге европейской России, конечно же, тоже температура заметно подрастёт, она будет в диапазоне от 10 до 15 градусов. Это касается и Ростова-на-Дону, и Крыма, и Краснодарского края", — сообщил синоптик.

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Ранее метеоролог Леус спрогнозировал жителям Москвы слякоть и осадки 8 марта. По его словам, в Международный женский день среднюю полосу накроет тёплый сектор циклонического вихря.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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