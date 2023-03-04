"Близкое к рекорду" атмосферное давление предсказали Москве

В субботу и воскресенье в Москве ожидается хмурая погода: ветер усилится до 11-15 м/с, атмосферное давление снизится. На улицах будет гололёд из-за мокрого снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и воскресенье будет очень низкое атмосферное давление — около 725-730 мм ртутного столба. Это не рекорд, но близко к нему. В связи с этим будет облачно, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега, но будет и мокрый снег, порывы ветра в субботу будут достигать 11 м/с, а в воскресенье — даже 15 м/с", — сказал Вильфанд ТАСС.

Температура в субботу будет от нуля до минус двух, а в воскресенье — от минус одного до плюс одного градуса. Метеоролог отметил, что погода будет в целом тёплой, но о приходе настоящей весны говорить ещё рано.

"Весна ещё явно не пришла, а только стучится. Такая температура на 1,5-2 градуса выше климатической нормы", — отметил Вильфанд.