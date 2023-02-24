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24 февраля, 07:38

Москвичам рассказали, когда в городе растает снег

Синоптик Позднякова: К середине апреля в Москве растает весь снег

Снежный покров в Москве полностью растает к середине апреля, когда в город придёт весеннее тепло, а вот начало марта в столице будет достаточно холодным. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"У нас бывает так, что в конце марта высота снежного покрова достигает 60–70 сантиметров. Но в апреле, как только приходит очень активный поток тёплых воздушных масс, снег тает буквально за две недели. Так что если даже и нанесёт снега в конце марта, хотя мы на это не рассчитываем, то к середине апреля в Москве и Московской области снега точно не останется", — заметила она.

По словам синоптика, настоящая весна в столице ожидается не раньше середины марта, однако температура в самом начале месяца будет не такая низкая, как в конце февраля.

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Ранее Лайф рассказывал, что тёплые дни в Москву придут лишь в конце марта, тогда как большая часть первого весеннего месяца будет достаточно суровой.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Артур Белкин
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