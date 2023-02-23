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23 февраля, 07:41

Синоптик назвал 23 февраля последним днём морозной погоды "с мужским характером" в Москве

Синоптик Тишковец: Москвичей 23 февраля ждёт морозная погода "с мужским характером"

В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с температурой до минус восьми градусов, после чего холода начнут отступать, в столицу придёт потепление. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Переменная облачность без осадков, ветер северо-западных румбов 3–8 метров в секунду. В Москве –6...–8, в Подмосковье будет –5...–10. Это на 3–4 градуса холоднее, чем должно быть по многолетней норме", — рассказал синоптик.

По его словам, сегодня жителей столицы ждёт погода "с мужским характером", однако это будет последний морозный день, после чего температура воздуха начнёт повышаться.

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Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагея Тихонова

Артур Белкин
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