Москвичам предрекли суровый март

В этом году москвичам весеннего тепла придётся ждать дольше обычного. Как рассказал "Вечерней Москве" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, тёплыми деньками они смогут насладиться лишь в конце месяца.

"Март грядёт достаточно суровый. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционным возвращением холодов, усилением морозов, арктическими вторжениями и зарядами снега", — подчеркнул синоптик.

Мартовская среднемесячная температура будет выше нормы на три–четыре градуса, а в апреле — на один–два. Что касается последнего месяца весны, то там ожидается близкая к норме температура. Вместе с этим синоптик напомнил, что точность долгосрочного прогноза на сезон составляет лишь 60–70%.

Также он опроверг народную примету о том, что верба говорит о скором приближении тепла. По словам Тишковца, почки ивы остролистной могут набухнуть и зимой, во время оттепели, но затем вполне вероятно возвращение морозов, как случилось в 2020 году.

Если же говорить о более краткосрочном прогнозе, то, несмотря на морозы, которыми встретила россиян Масленая неделя, сильных осадков до пятницы не будет. Прощёное воскресенье, по оценке специалиста, будет тёплым — днём до нуля.