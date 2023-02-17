Названы города, которым повезёт с погодой на Масленой неделе
На юге России Масленая неделя будет тёплой, а в Сибири и на Урале ожидается мороз
Погода позволит жителям южных городов России провести период масленичных гуляний на улице и не даст замёрзнуть, а вот сибирские и уральские города традиционно ожидает мороз. Такой прогноз подготовили аналитики сервиса "Яндекс.Погода", с которым ознакомился Лайф.
"Например, температура в Красноярске и Омске достигнет минусовых значений -3 C°…-5 C°, так что о тёплой одежде лучше не забывать", — рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.
В Москве же в Масленицу, 20 февраля, ожидается небольшой снег в течение всего дня. Температура воздуха днём составит минус три градуса, а к вечеру станет холодать. Ближе к ночи столбики термометра опустятся до восьми градусов ниже нуля. Утром скорость ветра составит 1,8 метра в секунду, а вечером — 1,5 метра в секунду.
К четвергу, 23 февраля, в столице похолодает — температура опустится до минус 14 градусов. В субботу, 25 февраля, установится пасмурная погода, однако начнёт теплеть — на градусниках можно будет увидеть мороз до минус пяти градусов.
Пасмурная погода в понедельник ожидается в Волгограде и Ростове-на-Дону, однако в ходе недели горожане даже застанут плюс на термометрах. В Омске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах-миллионниках Сибири и Урала последняя неделя февраля будет безоблачной — и люди смогут насладиться масленичными гуляниями.
Ранее эксперты сервиса "Яндекс.Погода" рассказали, что жителей крупных российских городов 18 и 19 февраля ожидает морозная погода с многочисленными осадками. В Москве в ближайшую субботу ожидается снег, температура воздуха будет примерно минус шесть градусов. В воскресенье жителей российской столицы ожидает дождь со снегом, а среднесуточная температура достигнет минус двух градусов.
ТАСС / Сергей Фадеичев