Названы города, которым повезёт с погодой на Масленой неделе

Погода позволит жителям южных городов России провести период масленичных гуляний на улице и не даст замёрзнуть, а вот сибирские и уральские города традиционно ожидает мороз. Такой прогноз подготовили аналитики сервиса "Яндекс.Погода", с которым ознакомился Лайф.

"Например, температура в Красноярске и Омске достигнет минусовых значений -3 C°…-5 C°, так что о тёплой одежде лучше не забывать", — рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

В Москве же в Масленицу, 20 февраля, ожидается небольшой снег в течение всего дня. Температура воздуха днём составит минус три градуса, а к вечеру станет холодать. Ближе к ночи столбики термометра опустятся до восьми градусов ниже нуля. Утром скорость ветра составит 1,8 метра в секунду, а вечером — 1,5 метра в секунду.

К четвергу, 23 февраля, в столице похолодает — температура опустится до минус 14 градусов. В субботу, 25 февраля, установится пасмурная погода, однако начнёт теплеть — на градусниках можно будет увидеть мороз до минус пяти градусов.

Пасмурная погода в понедельник ожидается в Волгограде и Ростове-на-Дону, однако в ходе недели горожане даже застанут плюс на термометрах. В Омске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах-миллионниках Сибири и Урала последняя неделя февраля будет безоблачной — и люди смогут насладиться масленичными гуляниями.