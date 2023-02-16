Идеальна для снежков: Жителям городов-миллионников раскрыли погоду на выходные
"Яндекс.Погода": Жителей крупных городов России в выходные ожидает снежная погода
Жителей крупных российских городов 18 и 19 февраля ожидает морозная погода с многочисленными осадками. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили прогноз на выходные с помощью технологии "Метеум", а Лайф ознакомился с их выводами.
В Москве в ближайшую субботу ожидается снег, температура воздуха будет примерно минус шесть градусов. В воскресенье жителей российской столицы ожидает дождь со снегом, а среднесуточная температура достигнет минус двух градусов.
Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в субботу, 18 февраля, застанут жители Ростова-на-Дону: там столбики термометров поднимутся до пяти градусов с отметкой плюс. Выше нуля в Ростове будет и 19-го числа. Кроме того, в воскресенье небольшое потепление придёт в Волгоград: на термометрах показатель составит плюс три градуса.
В сибирских и уральских крупных городах: Омске, Новосибирске, Челябинске, Перми и Екатеринбурге — всё так же сохранятся заморозки. Холоднее всего будет в Новосибирске, Красноярске, Перми и Челябинске, в этих городах среднесуточная температура достигнет минус 12 градусов.
Погода 18 февраля в городах-миллионниках:
- Ростов-на-Дону — снег, +5 °С,
- Воронеж — снег, -1 °С,
- Волгоград — снег, -3 °С,
- Самара — небольшой снег, -6 °С,
- Москва — снег, -6 °С,
- Уфа — снег, -8 °С,
- Казань — небольшой снег, -6 °С,
- Санкт-Петербург — снег, -3 °С,
- Нижний Новгород — небольшой снег, -4 °С,
- Красноярск — снег, -5 °С,
- Челябинск — снег, -11 °С,
- Пермь — небольшой снег, -10 °С,
- Омск — небольшой снег, -11 °С,
- Екатеринбург — небольшой снег, -12 °С,
- Новосибирск — малооблачно, -7 °С.
Погода 19 февраля в городах-миллионниках:
- Ростов-на-Дону — дождь, +4 °С,
- Воронеж — дождь со снегом, 0 °С,
- Волгоград — небольшой снег, +3 °С,
- Самара — снег, -7 °С,
- Москва — снег, 0 °С,
- Уфа — небольшой снег, -8 °С,
- Казань — снег, -6 °С,
- Санкт-Петербург — небольшой снег, -4 °С,
- Нижний Новгород — снег, -6 °С,
- Красноярск — облачно с прояснениями, -2 °С,
- Челябинск — небольшой снег, -8 °С,
- Пермь — небольшой снег, -11 °С,
- Омск — небольшой снег, -8 °С,
- Екатеринбург — небольшой снег, -12 °С,
- Новосибирск — небольшой снег, -7 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что весна в центральной части России наступит во второй половине апреля. По словам синоптика, сход снежного покрова в столичном регионе и в сопредельных областях ожидается в начале апреля, на юге страны — в конце марта, а на севере — 7–8 апреля.
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