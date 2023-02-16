Идеальна для снежков: Жителям городов-миллионников раскрыли погоду на выходные

Жителей крупных российских городов 18 и 19 февраля ожидает морозная погода с многочисленными осадками. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили прогноз на выходные с помощью технологии "Метеум", а Лайф ознакомился с их выводами.

В Москве в ближайшую субботу ожидается снег, температура воздуха будет примерно минус шесть градусов. В воскресенье жителей российской столицы ожидает дождь со снегом, а среднесуточная температура достигнет минус двух градусов.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в субботу, 18 февраля, застанут жители Ростова-на-Дону: там столбики термометров поднимутся до пяти градусов с отметкой плюс. Выше нуля в Ростове будет и 19-го числа. Кроме того, в воскресенье небольшое потепление придёт в Волгоград: на термометрах показатель составит плюс три градуса.

В сибирских и уральских крупных городах: Омске, Новосибирске, Челябинске, Перми и Екатеринбурге — всё так же сохранятся заморозки. Холоднее всего будет в Новосибирске, Красноярске, Перми и Челябинске, в этих городах среднесуточная температура достигнет минус 12 градусов.

Погода 18 февраля в городах-миллионниках: Ростов-на-Дону — снег, +5 °С,

Воронеж — снег, -1 °С,

Волгоград — снег, -3 °С,

Самара — небольшой снег, -6 °С,

Москва — снег, -6 °С,

Уфа — снег, -8 °С,

Казань — небольшой снег, -6 °С,

Санкт-Петербург — снег, -3 °С,

Нижний Новгород — небольшой снег, -4 °С,

Красноярск — снег, -5 °С,

Челябинск — снег, -11 °С,

Пермь — небольшой снег, -10 °С,

Омск — небольшой снег, -11 °С,

Екатеринбург — небольшой снег, -12 °С,

Новосибирск — малооблачно, -7 °С.

Погода 19 февраля в городах-миллионниках: Ростов-на-Дону — дождь, +4 °С,

Воронеж — дождь со снегом, 0 °С,

Волгоград — небольшой снег, +3 °С,

Самара — снег, -7 °С,

Москва — снег, 0 °С,

Уфа — небольшой снег, -8 °С,

Казань — снег, -6 °С,

Санкт-Петербург — небольшой снег, -4 °С,

Нижний Новгород — снег, -6 °С,

Красноярск — облачно с прояснениями, -2 °С,

Челябинск — небольшой снег, -8 °С,

Пермь — небольшой снег, -11 °С,

Омск — небольшой снег, -8 °С,

Екатеринбург — небольшой снег, -12 °С,

Новосибирск — небольшой снег, -7 °С.