Вильфанд заявил, что в Москве на выходных сугробы вырастут до 44 сантиметров

Жителей Москвы в ближайшие выходные ожидают снегопады и метели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, сугробы в российской столице вырастут на выходных на десять сантиметров и достигнут аномальных показателей. Сейчас высота снега в Москве достигает 34 сантиметров, что на четыре сантиметра ниже положенной нормы для этого периода.

"Очень заметно сугробы подрастут за предстоящие выходные. Снег начнётся в субботу, особенно интенсивно он будет идти во второй половине дня и в ночь на воскресенье. Может выпасть не менее 7–8 миллиметров [осадков], а это значит, что и сугробы могут вырасти на 10 сантиметров. Их высота будет превышать нормальные показатели", — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Кроме того, синоптик добавил, что снегопады будут сопровождаться усилением ветра до 17 м/с, поэтому ожидаются и метели.