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14 февраля, 17:24

В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за снегопада и града

В Краснодаре ввели режим повышенной готовности до 17 февраля из-за надвигающегося снегопада, ливня, сильного ветра и града. Горожанам рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом.

"Он будет действовать с 14 по 17 февраля. Соответствующее постановление подписал глава Краснодара Евгений Наумов. По прогнозам синоптиков, в столице Кубани пройдут ливни, мокрый снег, град и сильный ветер", сказано в сообщении пресс-службы мэрии.

Городские службы следят за развитием ситуации. В частности, на дорогах столицы Кубани уже находятся 20 единиц спецтехники, предназначенных для ликвидации локальных подтоплений.

Жителей Камчатки предупредили о шторме с десятиметровыми волнами

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А жителям Москвы и Подмосковья пообещали похолодание к середине недели. По словам метеоролога Александра Шувалова, к пятнице температура в столице может опуститься до минус десяти градусов.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Матвей Константинов
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