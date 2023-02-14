В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за снегопада и града
В Краснодаре ввели режим повышенной готовности до 17 февраля из-за надвигающегося снегопада, ливня, сильного ветра и града. Горожанам рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом.
"Он будет действовать с 14 по 17 февраля. Соответствующее постановление подписал глава Краснодара Евгений Наумов. По прогнозам синоптиков, в столице Кубани пройдут ливни, мокрый снег, град и сильный ветер", — сказано в сообщении пресс-службы мэрии.
Городские службы следят за развитием ситуации. В частности, на дорогах столицы Кубани уже находятся 20 единиц спецтехники, предназначенных для ликвидации локальных подтоплений.
А жителям Москвы и Подмосковья пообещали похолодание к середине недели. По словам метеоролога Александра Шувалова, к пятнице температура в столице может опуститься до минус десяти градусов.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов