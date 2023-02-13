Жителей Москвы и области предупредили о резкой смене погоды
Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве и области в середине недели
В середине этой недели в Москве похолодает до минус десяти градусов, а по области — до минус пятнадцати. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, смена температуры будет плавной, но вечером в понедельник возможен резкий скачок.
"Утром сегодня в Москве было -7…-8 градусов, по области — до -10…-15 градусов. А к вечеру в столице прогнозируется уже +2…+3 градуса. По области — тоже до плюсовых значений", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Оттепель возможна 14 февраля, в День всех влюблённых, указал специалист. Но уже на следующий день похолодает, вероятны сильные ветры. К пятнице температура в столице может понизиться до минус десяти градусов.
Ранее Лайф писал о том, что только в конце первой декады апреля весенняя погода установится в Центральной России. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская