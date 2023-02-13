Россиянам рассказали, когда наконец наступит весна, и это произойдёт не в марте
Метеоролог Тишковец спрогнозировал приход весны в конце первой декады апреля
Весенняя погода установится в Центральной России только в конце первой декады апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
А вот в марте вернутся холода и усилятся морозы, указал специалист. По его словам, этот месяц будет неустойчивым в плане погоды.
"Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега. Я бы сказал, что до конца первой декады апреля рассчитывать на хорошую весну не приходится", — заявил Тишковец в беседе с радио Sputnik.
По мнению метеоролога, в марте погода будет теплее нормы на три-четыре градуса, в апреле — выше на один-два градуса. В мае прогнозируется температура воздуха, близкая к норме.
Ранее Лайф рассказывал о том, что реальная температура по ощущению может отличаться от указанной на термометре из-за влажности, ветра и особенностей организма человека.
Агентство "Москва" / Денис Воронин