Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 февраля, 15:55

Учёный раскрыл, почему погодные ощущения не сходятся с показателями термометра

Эксперт Ганьшин рассказал, что погода может ощущаться иначе из-за ветра и влажности

Реальная температура по ощущению может отличаться от указанной на термометре из-за влажности, ветра и особенностей организма человека. Об этом рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" кандидат физико-математических наук по физике атмосферы и гидросферы Александр Ганьшин.

"Добавьте сюда то, что при ветреной погоде и при высокой влажности обостряется восприятие холода. Всё это вместе влияет на показатель "ощущается как", из-за чего нам может казаться, что реальная температура ниже, чем показывает термометр", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, на погодные ощущения влияют влажность и скорость ветра. Например, из-за его сильных порывов даже при нуле на термометре человек может чувствовать минусовую температуру.

Как не впасть в депрессию на фоне мрачной погоды: 2 совета от психолога

Как не впасть в депрессию на фоне мрачной погоды: 2 совета от психолога

"Обычно разница на термометре и в реальности небольшая — всего два-четыре градуса. Но бывают случаи, когда она составляет больше десяти градусов", — указал учёный.

Он также добавил, что в конце февраля россиян ожидает нулевая температура. А вот вторая неделя марта может отметиться показаниями термометров до +3 °С.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве вечером 11 февраля и до следующего дня ожидаются снегопад и штормовой ветер.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Погода
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров