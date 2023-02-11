Учёный раскрыл, почему погодные ощущения не сходятся с показателями термометра

Реальная температура по ощущению может отличаться от указанной на термометре из-за влажности, ветра и особенностей организма человека. Об этом рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" кандидат физико-математических наук по физике атмосферы и гидросферы Александр Ганьшин.

"Добавьте сюда то, что при ветреной погоде и при высокой влажности обостряется восприятие холода. Всё это вместе влияет на показатель "ощущается как", из-за чего нам может казаться, что реальная температура ниже, чем показывает термометр", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, на погодные ощущения влияют влажность и скорость ветра. Например, из-за его сильных порывов даже при нуле на термометре человек может чувствовать минусовую температуру.

"Обычно разница на термометре и в реальности небольшая — всего два-четыре градуса. Но бывают случаи, когда она составляет больше десяти градусов", — указал учёный.

Он также добавил, что в конце февраля россиян ожидает нулевая температура. А вот вторая неделя марта может отметиться показаниями термометров до +3 °С.