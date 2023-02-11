Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

В Москве после 17:00 11 февраля и до завтрашнего дня ожидаются снегопад и штормовой ветер. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня после 17:00 и в воскресенье в столице ожидаются снег, метель, снежный накат на дорогах, временами сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега может составить до восьми сантиметров", — приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков рассказал, что из-за предстоящего снегопада городские службы переведены в режим повышенной готовности. По мере выпадения осадков коммунальщики будут очищать главные транспортные магистрали, тротуары и другие пешеходные зоны. Также для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, будет организовано круглосуточное дежурство тягачей. Вместе с тем заместитель столичного градоначальника рекомендовал горожанам быть предельно внимательными на тротуарах и дорогах, по возможности лучше перенести поездки на автомобилях.