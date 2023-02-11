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11 февраля, 03:06

Москвичей предупредили об обильном снегопаде и метели на выходных

Вильфанд: В Москве и Центральной России ожидается обильный снегопад и метель на выходных

В Москве и центральной части России на этих выходных ожидаются обильный снегопад и метель. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В субботу днём, особенно в послеполуденные часы, начинается снег, понижение давления и температуры — от нуля до минус двух градусов — и усиление ветра до 15 метров в секунду. Сочетание ветра и снега приведут к метели", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

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Как добавил синоптик, метель продолжится и в ночь на воскресенье. Днём 12 февраля давление снова повысится, небольшой снег продолжит идти. При этом высота сугробов вырастет на 5–10 сантиметров. В связи с этим Гидрометцентр объявил в Московском регионе жёлтый уровень погодной опасности.

Ранее Лайф писал, что на побережье в Сочи впервые за зиму обрушился снегопад. Самые сильные осадки наблюдались на территории Лазаревского района российского курорта. Жители делились фотографиями и видео заснеженных набережных и пальм в местных пабликах.

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Unsplash

Иван Косицын
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