Москвичей предупредили о серьёзном похолодании с 23 февраля
Синоптик Шувалов: К 23 февраля в Москву придёт серьёзное похолодание
Ко Дню защитника Отечества в Москву придёт серьёзное похолодание. Как рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, ожидается порывистый ветер, снег, возможна даже метель.
"Понижение температуры начнётся 21 февраля, 22 числа морозы будут крепчать, минимума температура достигнет 23–24 февраля", — отметил синоптик в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, в столице на праздники прогнозируется около 13–18 градусов мороза ночью и утром. В Подмосковье же температура может опускаться ниже минус 20 градусов. При этом днём москвичей будет радовать солнце и десятиградусный морозец. Существенное потепление ожидается после 24 февраля. По словам Шувалова, с северо-запада в столичный регион придёт циклон, который ослабит холода до минус одного – шести градусов.
А ранее эксперты сервиса "Яндекс.Погода" рассказали, что жителей крупных российских городов 18 и 19 февраля ожидает морозная погода с многочисленными осадками.
Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова