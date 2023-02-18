Москвичей предупредили о серьёзном похолодании с 23 февраля

По его словам, в столице на праздники прогнозируется около 13–18 градусов мороза ночью и утром. В Подмосковье же температура может опускаться ниже минус 20 градусов. При этом днём москвичей будет радовать солнце и десятиградусный морозец. Существенное потепление ожидается после 24 февраля. По словам Шувалова, с северо-запада в столичный регион придёт циклон, который ослабит холода до минус одного – шести градусов.