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20 февраля, 08:23

Сугробы в Москве выросли до максимума с начала зимы

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы — 38 сантиметров

В Москве высота снежного покрова установила рекорд текущей зимы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Высота снежного покрова в столице продолжает расти и к утру понедельника на метеостанции ВДНХ достигла 38 сантиметров — это на два сантиметра выше, чем было вчера, и это максимум с начала зимы", — отметил Леус.

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Синоптик добавил, что на других метеостанциях столицы высота сугробов составляет от 27 см на Балчуге до 39 см в Тушине. А в Московской области самый высокий снежный покров в Черустях — 55 см. Это также самый высокий показатель нынешней зимы, подчеркнул Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в середине этой недели в Москве ожидаются морозы до минус 23 градусов, но на выходных их сменит оттепель. В День защитника Отечества, по словам метеоролога, ожидается солнечная и в то же время морозная погода.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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