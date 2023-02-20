Сугробы в Москве выросли до максимума с начала зимы

В Москве высота снежного покрова установила рекорд текущей зимы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Высота снежного покрова в столице продолжает расти и к утру понедельника на метеостанции ВДНХ достигла 38 сантиметров — это на два сантиметра выше, чем было вчера, и это максимум с начала зимы", — отметил Леус.

Синоптик добавил, что на других метеостанциях столицы высота сугробов составляет от 27 см на Балчуге до 39 см в Тушине. А в Московской области самый высокий снежный покров в Черустях — 55 см. Это также самый высокий показатель нынешней зимы, подчеркнул Леус.