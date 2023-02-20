Сугробы в Москве выросли до максимума с начала зимы
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы — 38 сантиметров
В Москве высота снежного покрова установила рекорд текущей зимы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Высота снежного покрова в столице продолжает расти и к утру понедельника на метеостанции ВДНХ достигла 38 сантиметров — это на два сантиметра выше, чем было вчера, и это максимум с начала зимы", — отметил Леус.
Синоптик добавил, что на других метеостанциях столицы высота сугробов составляет от 27 см на Балчуге до 39 см в Тушине. А в Московской области самый высокий снежный покров в Черустях — 55 см. Это также самый высокий показатель нынешней зимы, подчеркнул Леус.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в середине этой недели в Москве ожидаются морозы до минус 23 градусов, но на выходных их сменит оттепель. В День защитника Отечества, по словам метеоролога, ожидается солнечная и в то же время морозная погода.
ТАСС / Артём Геодакян