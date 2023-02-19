Москвичам пообещали оттепель на следующих выходных

В середине следующей недели в Москве ожидаются морозы до минус 23 градусов, но на выходных их сменит оттепель. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, в понедельник, 20 февраля, температура будет в пределах -2...-7 градусов, а во вторник она резко опустится до -9...-14 градусов. При этом на севере Московской области ожидается -15...-20 градусов. Днём температура в столичном регионе не поднимется выше отметок -5...-10.

"В среду в сумерках стужа усилится до -13...-18 градусов, в северных районах столичного региона местами до -18...-23 градусов, а днём всего -9...-14 градусов", — сказал специалист.

Солнечная и в то же время морозная погода ожидается в День защитника Отечества. Под утро температура будет от минус 15 до минус 20 градусов, а днём столбики термометра покажут -6...-11, а это на целых шесть градусов ниже многолетней нормы, подчеркнул Тишковец.

А вот 24 февраля будет самое настоящее затишье перед бурей: утром ожидается -9...-14 градусов, а днём — 0...-5 градусов. В выходные — 25 и 26 февраля — осадки продолжатся, но в смешанной фазе и преимущественно в виде мокрого снега. В течение этих двух дней будет около нуля градусов, заключил Тишковец.