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19 февраля, 08:39

В Москве зафиксировали рекордную высоту снега с начала зимы

Высота снежного покрова в Москве обновила максимум зимы, поднявшись до 36 сантиметров

Синоптики зафиксировали рекордную с начала зимы высоту снежного покрова в Москве, которая поднялась до отметки в 36 сантиметров. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам специалиста, минувшей ночью в столице выпало всего лишь два миллиметра осадков, что на один сантиметр увеличило высоту снежного покрова.

"Теперь высота снежного покрова в Москве составляет 36 сантиметров — и это максимальное значение с начала нынешней зимы", — отметил Леус.

Москвичей предупредили о рекордных сугробах и похолодании

Москвичей предупредили о рекордных сугробах и похолодании

Ранее же синоптики предупредили москвичей о похолодании, которое придёт в столицу ко Дню защитника Отечества. В праздничные дни столбики термометров опустятся до 13–18 градусов ниже нуля.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артур Белкин
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