В Москве зафиксировали рекордную высоту снега с начала зимы

Синоптики зафиксировали рекордную с начала зимы высоту снежного покрова в Москве, которая поднялась до отметки в 36 сантиметров. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам специалиста, минувшей ночью в столице выпало всего лишь два миллиметра осадков, что на один сантиметр увеличило высоту снежного покрова.

"Теперь высота снежного покрова в Москве составляет 36 сантиметров — и это максимальное значение с начала нынешней зимы", — отметил Леус.