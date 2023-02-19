В Москве зафиксировали рекордную высоту снега с начала зимы
Высота снежного покрова в Москве обновила максимум зимы, поднявшись до 36 сантиметров
Синоптики зафиксировали рекордную с начала зимы высоту снежного покрова в Москве, которая поднялась до отметки в 36 сантиметров. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам специалиста, минувшей ночью в столице выпало всего лишь два миллиметра осадков, что на один сантиметр увеличило высоту снежного покрова.
"Теперь высота снежного покрова в Москве составляет 36 сантиметров — и это максимальное значение с начала нынешней зимы", — отметил Леус.
Ранее же синоптики предупредили москвичей о похолодании, которое придёт в столицу ко Дню защитника Отечества. В праздничные дни столбики термометров опустятся до 13–18 градусов ниже нуля.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин