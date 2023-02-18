Москвичей предупредили о рекордных сугробах и похолодании

В субботу, 18 февраля, во второй половине дня Москву накроет продолжительный снегопад. Вскоре высота сугробов достигнет рекордного показателя для этой зимы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ближе к вечеру давление понизится на 20-25 миллиметров ртутного столба, пойдёт снег. Снегопад будет продолжительным, с метелями до 17 м/с. Днём в воскресенье и в ночь на понедельник снег будет продолжаться. В понедельник высота сугробов будет рекордной за всю эту зиму", — предупредил ТАСС Вильфанд.

Он отметил, что высота сугробов к понедельнику увеличится на 8-10 см и превысит 40 см. Синоптик назвал это заметным событием.