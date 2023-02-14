Россиянам рассказали, как не оказаться "погребёнными" под снегом в своём доме

Частные дома в зимнее время подвергаются серьёзным погодным испытаниям: снегопады, температурные перепады и ветра не только ухудшают внешний вид зданий, но и угрожают безопасности жильцов. Как не допустить ошибок и не оказаться "погребёнными" под снегом в своём доме, рассказала читателям Лайфа эксперт направления "Дом и ремонт" онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Яна Матлаш.

"За неделю декабря на участке вырастали сугробы высотой до 30 сантиметров, а где-то и выше. На этот случай в доме всегда должна быть лопата, а лучше — скрепер с широким ковшом. Чистить снег лучше сразу, а не дожидаться, когда он замёрзнет и станет неподъёмным. В идеале, конечно, домовладельцу лучше иметь в арсенале снегоуборщик: он имеет бензиновый или электрический привод, а металлические шнеки способны разбивать даже слежавшийся тяжёлый снег", — отметила Матлаш.

Она добавила, что о защите дома необходимо заботиться на этапе строительства. Так, лучше не экономить и ставить стеклопакеты с тремя камерами. Входная дверь должна быть с терморазрывом. При монтаже кровли необходимо выполнить систему паро- и ветрозащиты. Отдельная статья — непредвиденные ситуации. Специалист посоветовала иметь в доме газовую горелку для разморозки замёрзших труб, замков, генератор на случай отключения электроэнергии для питания отопительного котла и тепловую пушку для обогрева гаража или мастерской. Также, отметила она, нужно регулировать температурный режим. У современных котлов есть возможность настраивать работу по температуре воздуха. Когда она падает ниже заданного значения, котёл начинает подогрев. Дополнительно на радиаторах можно установить термоголовки.

Ошибки новичка Не бороться с наледью. Удалять наледь можно вручную или с помощью реагентов, а ещё заранее смонтировать греющий кабель под декоративное покрытие.

Удалять наледь можно вручную или с помощью реагентов, а ещё заранее смонтировать греющий кабель под декоративное покрытие. Отключать котёл на время длительного отсутствия. Лучше поставить минимальную плюсовую температуру. У многих котлов есть режим антизамерзания или программирование на работу по часам.

Лучше поставить минимальную плюсовую температуру. У многих котлов есть режим антизамерзания или программирование на работу по часам. Не счищать снег с крыши. Кроме влияния на долговечность самой крыши, это небезопасно для жильцов: он может сойти с крыши в самый непредвиденный момент. Некоторые домовладельцы монтируют систему обогрева кровли и водостока, что препятствует их обледенению.