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14 февраля, 06:00

Стало известно, каким городам России повезёт с погодой в День всех влюблённых

Москвичей ожидает дождь со снегом в День всех влюблённых

Каким городам России повезёт с погодой в День всех влюблённых, выяснили аналитики сервиса "Яндекс.Погода". Так, в Москве будет дождливо, в Петербурге пасмурно.

Из городов-миллионников теплее всего будет в Ростове-на-Дону и Волгограде — там +1 °С и снег, а самая морозная погода ждёт Омск (-16 °С) и Новосибирск (-14 °С). 14 февраля в Москве и Петербурге по нулям, в столице — дождь со снегом, а в городе на Неве пасмурно.

Посмотреть на звёзды смогут влюблённые из Омска и Новосибирска — там будет не только морозно, но и безоблачно.

"Чтобы застать звёздное небо, россиянам при любой погоде придётся выехать за город. Полюбоваться звёздами, находясь в городе, вряд ли получится — из-за светового загрязнения и количества осадков они просто могут быть не видны", добавил руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

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А ранее стало известно, что День всех влюблённых теряет популярность среди россиян: в 2007 году его отмечали 50% граждан, за 15 лет эта цифра лишь уменьшалась. Семейный психолог Виктория Рябова считает, что такая тенденция связана с переходом людей на онлайн-формат общения.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Александра Вишнякова
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