Стало известно, каким городам России повезёт с погодой в День всех влюблённых

Каким городам России повезёт с погодой в День всех влюблённых, выяснили аналитики сервиса "Яндекс.Погода". Так, в Москве будет дождливо, в Петербурге пасмурно.

Из городов-миллионников теплее всего будет в Ростове-на-Дону и Волгограде — там +1 °С и снег, а самая морозная погода ждёт Омск (-16 °С) и Новосибирск (-14 °С). 14 февраля в Москве и Петербурге по нулям, в столице — дождь со снегом, а в городе на Неве пасмурно.

Посмотреть на звёзды смогут влюблённые из Омска и Новосибирска — там будет не только морозно, но и безоблачно.

"Чтобы застать звёздное небо, россиянам при любой погоде придётся выехать за город. Полюбоваться звёздами, находясь в городе, вряд ли получится — из-за светового загрязнения и количества осадков они просто могут быть не видны", — добавил руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.