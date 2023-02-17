Москвичам пообещали реинкарнацию зимы на следующей неделе

На следующей неделе в московском регионе ожидается "реинкарнация зимы" с морозами, которых не было с Рождества. Об этом в беседе с RT сообщил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"С 21 до 24 февраля ночные температуры составят -13…-18 °С и дневные — около -10 °С. В понедельник, в ночь на вторник, закончится снег, и после этого начнётся понижение температуры", — рассказал метеоролог.

По его словам, в эти дни ожидается погода на четыре-пять градусов ниже февральской нормы. В выходные будет мороз от одного до шести градусов с небольшим снегом.