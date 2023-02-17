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17 февраля, 10:42

Москвичам пообещали реинкарнацию зимы на следующей неделе

Метеоролог Шувалов: В Москве на следующей неделе ожидаются морозы до 18 градусов

На следующей неделе в московском регионе ожидается "реинкарнация зимы" с морозами, которых не было с Рождества. Об этом в беседе с RT сообщил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"С 21 до 24 февраля ночные температуры составят -13…-18 °С и дневные — около -10 °С. В понедельник, в ночь на вторник, закончится снег, и после этого начнётся понижение температуры", — рассказал метеоролог.

По его словам, в эти дни ожидается погода на четыре-пять градусов ниже февральской нормы. В выходные будет мороз от одного до шести градусов с небольшим снегом.

Названы города, которым повезёт с погодой на Масленой неделе

Названы города, которым повезёт с погодой на Масленой неделе

А ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве на выходных сугробы вырастут до 44 сантиметров и достигнут аномальных показателей. Также в столице ожидаются метели.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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