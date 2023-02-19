Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальных холодах

В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидается сильное похолодание. Так, в Якутии температура опустится до минус 45, на Чукотке — до 43 градусов, на Камчатке — до 36 градусов мороза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также предупредил, что холодно будет на Северном Кавказе.

"21 и 22 февраля температура в Ставрополье, республиках Северного Кавказа будет ниже нормы на 7–10 градусов, минимальные значения ожидаются минус 15–22 градуса. Это очень холодно для юга европейской части России", — рассказал Вильфанд ТАСС.

Значительные отрицательные аномалии, по словам учёного, прогнозируются также в Дальневосточном федеральном округе. На Чукотке до 20 февраля температура будет ниже нормы на 7–12 градусов, то есть морозы будут достигать 36–43 градусов. До 22 февраля аномальные морозы сохранятся и в Якутии. В центре и на востоке региона ожидается до минус 45 градусов. Это примерно на 7–9 градусов ниже нормы.