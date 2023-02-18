В Калининградской области из-за шторма перенесли праздник День тюленя

В Калининградской области из-за шторма, который обрушился на регион минувшей ночью, перенесли День тюленя. Об этом в соцсети "ВКонтакте" заявила пресс-служба национального парка Куршская коса, опубликовав фото поваленных веток. Празднование должно было пройти сегодня.

"Внимание! День тюленя переносится на 25 февраля по причине плохой погоды! Вспомним старый призыв: оставайтесь сегодня дома! Берегите себя!" — сказано в сообщении учреждения.

Кроме того, из-за непогоды закрыт визит-центр Куршской косы. Накануне в региональном главке МЧС сообщили об усилении ветра до 30 метров в секунду.

"Днём субботы 18 февраля в прибрежной части Калининградской области с усилением юго-западного, западного ветра порывами до 29 м/с ожидается сильное волнение: высота волны на Балтике до 4–4,5 метров", — отметили в ведомстве.

День тюленя — экологическая акция, которая проводится на Куршской косе ежегодно с 2014 года. Она направлена, в частности, на обучение правильному поведению при встрече с этими представителями фауны.