Названы два города-миллионника России, где в первые выходные весны не будет мороза
В первые выходные весны в городах-миллионниках России будет от +7 до –9 градусов
В первые выходные этой весны, которые выпадают на 4–5 марта, в городах-миллионниках России будет от семи градусов тепла до девяти градусов мороза. Плюсовая температура будет только в двух из них — в самых южных Ростове-на-Дону и Волгограде. Таким прогнозом с Лайфом поделились аналитики "Яндекс.Погоды".
"Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии "Метеум", утром 4 марта москвичей ожидает дождь со снегом. Температура воздуха опустится до –2 градусов, а скорость ветра составит 2,7 метра в секунду. В воскресенье, 5 марта, в Москве ожидается дождь со снегом, а среднесуточная температура достигнет –2 градусов", — рассказал руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.
Согласно данным сервиса, 4 марта в Ростове-на-Дону будет +7, в Волгограде +4, в сибирских и уральских городах — Омске, Новосибирске, Челябинске, Перми и Екатеринбурге — всё так же заморозки. Холоднее всего будет в Перми — минус 8 градусов. А 5 марта в Ростове-на-Дону воздух прогреется до +5. Холоднее всего погода ожидается в Челябинске — минус 9.
По информации сервиса, прогноз погоды на 4 марта в городах России:
- пасмурно в Волгограде, Воронеже, Челябинске, Красноярске;
- небольшой снег в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе;
- снег в Казани;
- небольшой дождь в Ростове-на-Дону.
А 5 марта ожидается такая погода:
- пасмурно в Волгограде, Воронеже, Красноярске;
- небольшой снег в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске;
- снег в Екатеринбурге, Казани, Москве, Омске;
- малооблачно в Ростове-на-Дону.
Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что в Москве снежный покров полностью сойдёт к середине апреля.
Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия