Синоптик объяснил, почему март станет "коварным месяцем" для Петербурга

Жителям Санкт-Петербурга посоветовали не убирать далеко зимние вещи, так как вся первая половина марта будет холодной. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Март — коварный, сложный месяц. Сейчас светит солнце, но рассчитываем, что его закроет облаками, будет сегодня наблюдаться снег при минусовой температуре", — отметил он.

По словам синоптика, три ближайших дня порадуют петербуржцев тёплой погодой, столбик термометра поднимется до трёх градусов тепла. Но на этом неожиданные подарки весны закончатся, и впереди жителей ждёт "возвращение зимы". Уже ближайшие выходные отметятся понижением температуры. А на следующей неделе ночью возможно похолодание до минус 15 градусов.

Колесов добавил, что весеннее потепление начнётся не раньше середины марта, тогда число солнечных дней прибавится, а температурные показатели улучшатся.