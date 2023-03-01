"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 17:05

Синоптик объяснил, почему март станет "коварным месяцем" для Петербурга

Синоптик Колесов спрогнозировал возвращение холодов до -15 градусов в Петербурге

Жителям Санкт-Петербурга посоветовали не убирать далеко зимние вещи, так как вся первая половина марта будет холодной. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Март — коварный, сложный месяц. Сейчас светит солнце, но рассчитываем, что его закроет облаками, будет сегодня наблюдаться снег при минусовой температуре", — отметил он.

По словам синоптика, три ближайших дня порадуют петербуржцев тёплой погодой, столбик термометра поднимется до трёх градусов тепла. Но на этом неожиданные подарки весны закончатся, и впереди жителей ждёт "возвращение зимы". Уже ближайшие выходные отметятся понижением температуры. А на следующей неделе ночью возможно похолодание до минус 15 градусов.

Колесов добавил, что весеннее потепление начнётся не раньше середины марта, тогда число солнечных дней прибавится, а температурные показатели улучшатся.

Что обязательно нужно делать в первый день весны, чтобы уберечь себя от бед и неудач

Что обязательно нужно делать в первый день весны, чтобы уберечь себя от бед и неудач

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на большей части территории России в марте среднемесячная температура будет выше нормы, но рассчитывать на раннюю весну при этом не стоит.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров