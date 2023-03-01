Но это не ранняя весна: Большую часть России ожидает тёплый март

На большей части территории России в марте среднемесячная температура будет выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Но рассчитывать на раннюю весну при этом не стоит, уточнил он.

"Большую часть страны, примерно 60% территории, ожидает температура выше климатической нормы. Это Южный, Северо-Кавказский федеральные округа, Нижняя Волга, юг Урала, Западной Сибири, Средней Сибири, Дальнего Востока", — пояснил метеоролог в беседе с ТАСС.

Как отметил Вильфанд, наиболее холодная погода в марте установится на севере Архангельской области, северо-востоке Коми и в Ненецком автономном округе. А регионы Урала, часть субъектов в Сибири, ХМАО, центральные районы Красноярского края ожидает избыток осадков в марте, подытожил синоптик.