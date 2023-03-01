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1 марта, 04:56

Но это не ранняя весна: Большую часть России ожидает тёплый март

Вильфанд спрогнозировал тёплый март на большей части территории России

На большей части территории России в марте среднемесячная температура будет выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Но рассчитывать на раннюю весну при этом не стоит, уточнил он.

"Большую часть страны, примерно 60% территории, ожидает температура выше климатической нормы. Это Южный, Северо-Кавказский федеральные округа, Нижняя Волга, юг Урала, Западной Сибири, Средней Сибири, Дальнего Востока", — пояснил метеоролог в беседе с ТАСС.

Москвичам предрекли суровый март

Москвичам предрекли суровый март

Как отметил Вильфанд, наиболее холодная погода в марте установится на севере Архангельской области, северо-востоке Коми и в Ненецком автономном округе. А регионы Урала, часть субъектов в Сибири, ХМАО, центральные районы Красноярского края ожидает избыток осадков в марте, подытожил синоптик.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам затяжную зиму. По словам специалиста, холода задержатся в столице как минимум ещё на две недели, так как в средней полосе март считается весенним месяцем только по календарю.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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