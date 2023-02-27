На Москву обрушится арктический циклон весной

Синоптики прогнозируют москвичам затяжную зиму: холода задержатся в столице как минимум ещё на две недели. Как отметила в беседе с kp.ru главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, в средней полосе март считается весенним месяцем только по календарю.

"В первые дни весны погода комфортной не будет. В среду, 1 марта, ночью -8 градусов, днём -1...-3. С 2 до 5 марта ждём оттепель, но в лучшем случае до +1 градуса. Будет снег, ветер довольно сильный, так что этого небольшого плюса мы не ощутим", — рассказала специалист.

Ощутимого потепления стоит ожидать ближе к середине месяца, считает Позднякова. Однако её коллеги из центра "Фобос" дают самые пессимистичные прогнозы. По их словам, во второй декаде марта в Москве ожидается "арктическое вторжение", а весну мы увидим лишь в начале апреля.