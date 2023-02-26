В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Причина тому — ветер с порывами до 15 метров в секунду, а также гололёд. Данные об этом представлены в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — сказано в сообщении.
Предупреждение о погодной опасности будет актуально вплоть до 21:00 26 февраля.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в этом году жителей столицы ожидает "суровый март".
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Агентство "Москва" / Александр Авилов