Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье
В воскресенье в Москве ожидается усиление ветра, снег и гололедица
В Москве вечером субботы и в воскресенье возможен снег и гололедица. Об этом рассказали в столичном Комплексе городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидается снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", — сказано в сообщении.
В мэрии также добавили, что городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Также рекомендовано не укрываться под деревьями и не оставлять под ними машины, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
Ранее Лайф писал о том, что в воскресенье, 26 февраля, температура в Центральной России поднимется до апрельских значений — до плюс трёх градусов.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская