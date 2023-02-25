Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье

В Москве вечером субботы и в воскресенье возможен снег и гололедица. Об этом рассказали в столичном Комплексе городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидается снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", — сказано в сообщении.

В мэрии также добавили, что городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Также рекомендовано не укрываться под деревьями и не оставлять под ними машины, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.