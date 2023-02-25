"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 15:15

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается усиление ветра, снег и гололедица

В Москве вечером субботы и в воскресенье возможен снег и гололедица. Об этом рассказали в столичном Комплексе городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидается снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", — сказано в сообщении.

Синоптик назвал 23 февраля последним днём морозной погоды "с мужским характером" в Москве

Синоптик назвал 23 февраля последним днём морозной погоды "с мужским характером" в Москве

В мэрии также добавили, что городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Также рекомендовано не укрываться под деревьями и не оставлять под ними машины, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее Лайф писал о том, что в воскресенье, 26 февраля, температура в Центральной России поднимется до апрельских значений — до плюс трёх градусов.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Илья Суриков
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров