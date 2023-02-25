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25 февраля, 04:31

Жителям нескольких регионов в выходные пообещали погоду как в апреле

Вильфанд: В Центральной России в воскресенье будет до трех градусов тепла

В воскресенье, 26-го февраля, температура в Центральной России поднимется до апрельских значений — до плюс трёх градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Дневные температуры в Центральной России — плюс 2-3, в некоторых регионах, например, в Москве — до плюс 4 градусов. Осадки уже будут в виде снега, дождя и мокрого снега. В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой", — сказал синоптик в интервью РИА "Новости".

Как отметил Вильфанд, от такой апрельской погоды или "непогоды" радости мало — будет хлюпать под ногами. Из-за осадков, которые могут быть в виде и дождя,и снега, будет стопроцентная влажность.

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Как ранее писал Лайф, снежный покров в Москве может вырасти до шести сантиметров к 26 февраля. Об этом сообщили в столичном Комплексе городского хозяйства.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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