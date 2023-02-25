Жителям нескольких регионов в выходные пообещали погоду как в апреле

В воскресенье, 26-го февраля, температура в Центральной России поднимется до апрельских значений — до плюс трёх градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Дневные температуры в Центральной России — плюс 2-3, в некоторых регионах, например, в Москве — до плюс 4 градусов. Осадки уже будут в виде снега, дождя и мокрого снега. В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой", — сказал синоптик в интервью РИА "Новости".

Как отметил Вильфанд, от такой апрельской погоды или "непогоды" радости мало — будет хлюпать под ногами. Из-за осадков, которые могут быть в виде и дождя,и снега, будет стопроцентная влажность.