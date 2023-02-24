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24 февраля, 13:44

Снежный покров в Москве может вырасти до шести сантиметров к 26 февраля

В Москве начался затяжной снегопад, который продлится до воскресенья, 26 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до шести сантиметров", — сказано в сообщении.

В мэрии рассказали, что в Москве повсеместно организовали работы по очистке снега. Особое внимание уделяют пешеходным зонам, тротуарам и подходам к соцобъектам, остановкам и станциям метро.

"В 15:00 приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололёдной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", — указали в горадминистрации.

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Ранее Лайф писал о том, что синоптик назвал 23 февраля последним днём морозной погоды "с мужским характером" в Москве.

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Telegram / Городское хозяйство Москвы

Илья Суриков
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