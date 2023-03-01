Что обязательно нужно делать в первый день весны, чтобы уберечь себя от бед и неудач

Первый день весны — 1 марта 2023-го — важное событие, из которого можно почерпнуть много интересного и полезного. Традиции, о которых сейчас вам расскажем, имеют исторический контекст, были связаны с сельским хозяйством и погодными условиями. Но даже если вы не верите в магические свойства мытья полов или посещения могил родственников, можно найти повод в этот день сделать что-то приятное для себя и близких.

Что точно нужно сделать в первый день весны

В первый день весны можно "смыть" своих врагов, убираясь дома. Фото © Freepik

Прибраться дома

Если хотите избавиться от недоброжелателей или врагов, можно воспользоваться хитростью наших предков. 1 марта 2023-го помойте в доме полы да нашёптывайте в процессе имена тех, кого не хотели бы больше видеть рядом с собой в жизни. По древним преданиям, их получится "смыть".

Устроить банный день и навестить родственников

В первый день весны 1 марта 2023 года нужно хорошенько попариться. Фото © Freepik / gpointstudio

Наши предки считали крайне важным растопить в первый день весны баню и помыться, чтобы приветствовать новый сезон чистыми и опрятными. Также есть мнение, что 1 марта хорошо бы навестить усопших на могилах или даже сыграть свадьбу! Неожиданный разброс, но мы всё записываем.

Что нельзя делать в первый день весны

В первый день весны нельзя злиться и обижаться: это к несчастьям. Фото © Freepik / senivpetro

Что касается народных поверий, без запретов никогда не обходится. Например, 1 марта не стоит работать, гадать, заниматься рукоделием или стирать. Считается, что это может навлечь беды на здоровье и трудовую деятельность на год вперёд. Также в первый день весны нельзя ссориться или задумывать недобрые дела: это может привести к обидам и расстройствам, которые будут преследовать вас вплоть до следующей весны!

Народные приметы на 1 марта

Посмотрите на погоду за окном — какая примета 1 марта подходит? Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Наши предки считали, что по состоянию природы за окном в первый день весны можно предсказать будущий урожай и погоду на ближайшие месяцы. Если 1 марта выпал небольшой снег — к богатому урожаю.

— к богатому урожаю. Когда в первый день весны дует тёплый ветер — к сырому, дождливому лету.

— к сырому, дождливому лету. 1 марта воет холодный ветер, туман или часто слышится карканье ворон — к холодному лету.

— к холодному лету. А если заметите, что на реке или озере вода плещется поверх льда, можно смело готовиться к скорому теплу.