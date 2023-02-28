Продюсер развёл музыкантов из Москвы на 250 тысяч, обещав видео с Боярским и тур в Бразилию

В Москве продюсер обманул диджея и большого поклонника Михаила Боярского. Музыкант хотел получить персональный респект от известного актёра и главного мушкетёра страны, но вместо видеопоздравления попал на деньги. Подробности истории узнал SHOT.

31-летний Иван хотел использовать поздравление от народного артиста для специальной шоу-программы и обратился к знакомому Максиму, который часто хвастался обширными связями в шоу-бизнесе. Предприимчивый хвастун поспешил заверить клиента, что часто работал с Боярским на корпоративах и успел хорошо подружиться, так что проблем с видео точно не будет. Дело лишь за малым: диджею требовалось перевести на счёт 25 тысяч рублей. В итоге продюсер получил деньги и был таков. А музыканту пришлось отрабатывать программу без задуманной изначально идеи.

SHOT поговорил с концертным директором Михаила Боярского и выяснил, что тот никогда не имел дел с Максимом, более того, слышит его имя впервые. Расстроенному Ивану пришлось обращаться в полицию. Причём в отделении выяснилось, что он стал не единственной жертвой обманщика: там уже лежали два заявления. Оказалось, что до этого аферист кинул ещё двух музыкантов, пообещав им гастроли в Сочи и Бразилии. Девушку он обманул на 16 тысяч рублей, а парню повезло меньше. За "билеты в Южную Америку" несчастный заплатил 215 тысяч рублей. Теперь полиция проводит проверку.