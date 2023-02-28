Решившая снять порчу москвичка "под гипнозом" отдала гадалке 4 млн рублей

Жительница Москвы, которой в последнее время не везло в жизни, повелась на предложение в Интернете и решила снять с себя сглаз. Как узнал SHOT, после ритуала 52-летняя женщина счастливее не стала, поскольку потеряла почти четыре миллиона рублей.

Пострадавшая Ирина рассказала, что ей в социальной сети написала маг Альбина, которая разглядела на москвичке страшный сглаз. У неё как раз была чёрная полоса, и поэтому она решила избавиться от неудач. Дамы созвонились по видео, после чего клиентка скинула "колдунье" одну тысячу рублей. Затем ценник вырос: шесть тысяч, семнадцать, триста тысяч и так далее. Очнулась Ирина, только когда увидела баланс на карте — минус три миллиона 800 тысяч рублей.

"Она смотрела на меня через видео — у неё глаза сверкали. Я стала делать всё, что она говорит. Она мне угрожала: если я не буду всем этим заниматься, у меня погибнет дочь и отец", — призналась москвичка.

Москвичка считает, что "колдунья" загипнотизировала её через экран, ведь после общения с ней она "совсем ничего не соображала": женщина не помнит, как "экстрасенс" вытянула из неё три миллиона 800 тысяч рублей. Стёрся из памяти и тот момент, как Ирина заложила квартиры, которые находятся в Ялте. Сейчас обобравшую Ирину мадам ищет полиция, но, судя по её социальным сетям, "ведунья" находится в Милане.