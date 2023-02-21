В Москве поход на массаж закончился для фотомодели непрошеными поцелуями и кредитом на 600 тысяч

В Москве 25-летняя фотомодель обвинила массажиста салона Edem clinic в домогательствах, а само заведение — в финансовом мошенничестве на 600 тысяч рублей. О странной истории девушка рассказала телеграм-каналу SHOT.

В Москве фотомодель обвинила массажиста в домогательствах, а салон — в мошенничестве. Видео © t.me / SHOT

По словам пострадавшей, речь шла о рекламном сотрудничестве, в обмен ей пообещали скидки на бьюти-процедуры. В назначенный день девушка пришла на "бесплатный" массаж и лечебное обёртывание. Мужчина натёр клиентку кремом, после чего неожиданно предложил себя.

"Потом он залез на кушетку, лёг на меня и начал целовать меня в шею, лицо. Я сказала, что мы не в такого рода отношениях для подобных действий. Потом нам постучали в дверь, он резко соскочил", — поделилась фотомодель.

На этом приставания не закончились. Девушка рассказала, что массажист зашёл за ней в душ и закрыл дверь. В итоге красавице пришлось смывать с себя масло в его присутствии, затем она выбежала и пожаловалась администратору. Та якобы просто развела руками, извинилась и согласилась, что массажист "переборщил" с услугами.

В качестве компенсации девушке предложили заключить договор о сотрудничестве, куда пообещали включить дополнительные процедуры по уходу за телом. Не прочитав документа, модель его подписала. А через какое-то время ей начали приходить СМС от банков с напоминанием о платежах. Выяснилось, что на потерпевшую был оформлен кредит почти на 600 тысяч рублей. В деле разбирается полиция.